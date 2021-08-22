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Yıldız Holding, Pendik Nişasta'nın satışı için Alpinvest ile el sıkıştı - Son Dakika

Yıldız Holding, Pendik Nişasta'nın satışı için Alpinvest ile el sıkıştı

22.08.2021 10:31
Yıldız Holding, Pendik Nişasta'nın satışı için Alpinvest ile el sıkıştı, System.String[]

Yıldız Holding yüzde 50 ortağı olduğu PNS Pendik Nişasta A.Ş'nin satışı için Alpinvest ile anlaşma sağladı.

Yıldız Holding yüzde 50 ortağı olduğu PNS Pendik Nişasta A.Ş'nin satışı için Alpinvest ile anlaşma sağladı. Anlaşma sonucunda Alpinvest ve Cargill şirkette eşit paylarla yola devam edecek.

Yıldız Holding yüzde 50 ortağı olduğu PNS Pendik Nişasta A.Ş'nin satışı için Alpinvest ile anlaşma sağladı. Anlaşmaya ilişkin yapılan ortak açıklamada; Yıldız Holding'in satıştan elde edilen gelirle atıştırmalık ve perakendeye odaklanma stratejisine güç katacağı, PNS'ye yeni ortak olarak giren Alpinvest'in ise hızlı aksiyon alma yeteneklerinin, Cargill'in global tecrübesiyle birleştiğinde şirketi daha ileri hedeflere taşıyacağı vurgulandı.

Yıldız Holding, 1993 yılında kurulan ve yıllar içinde başarılı bir büyüme performansı göstererek Türk gıda endüstrisinin en değerli şirketlerinden biri haline gelen PNS Pendik Nişasta A.Ş'deki yüzde 50 payı için Alpinvest'le el sıkıştı. İşleme konu hisselerin devri yasal onay süreçlerinin ardından gerçekleştirildi. 1993 yılında Cerestar ve Ülker ortaklığında kurulan, ilk kez 1996 yılında faaliyete geçen Pendik Nişasta, yıllar içinde Avrupa'da ve ülkemizde nişasta üretiminde söz sahibi şirketlerden biri olmayı başardı. Avrupa' da nişasta ve şeker üretiminde lider olan Cerestar'ın 2002 yılında Cargill tarafından satın alınmasıyla Yıldız Holding-Cargill ortaklığıyla faaliyetlerine devam eden Pendik Nişasta, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan pek çok ürünün üretimini gerçekleştiriyor.

Tütüncü: "Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz"

Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, satış işlemi sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ana faaliyet alanlarımız olan atıştırmalık ve perakende alanına odaklanma stratejimiz kapsamında portföyümüzde sadeleşmeye gidiyoruz. Tecrübemizle büyüttüğümüz katma değerli işletmeleri, karlılık seviyesi yüksek şirketler olarak satıyor ve ana işlerimize kaynak sağlıyoruz. Şimdi de PNS Pendik Nişasta A.Ş'nin satışını gerçekleştirerek, bu strateji kapsamında yeni ve güçlü bir adım attık. PNS Pendik Nişasta A.Ş'nin yüzde 50 hissesinin, Oba Makarna'nın çatı şirketi Alpinvest'e satışı konusunda anlaşma sağladık. PNS Pendik'in satış işlemini başarıyla gerçekleştirip elde edeceğimiz kaynağı ana işlerimizde daha da büyüme için kullanarak ülkemiz ekonomisine değer katacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ana işlerimize odaklanarak ülkemizde ve global pazarlarda büyümeye devam edeceğiz."

Özgüçlü: "Global düşünüp, hızlı aksiyon alacağız"

Oba Makarna ve Alpinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Özgüçlü ise yaptığı açıklamada, "Alpinvest olarak iştirak şirketimiz, aynı zamanda Türkiye Makarna İhracatında sekiz yıldır liderliğini sürdüren Oba Makarna ile elde ettiğimiz tecrübeyi, Cargill'in dünya tecrübesiyle birleştirerek, bu sektörde de öngörülerimizle başarıyı hedefliyoruz. Alpinvest olarak yatırımlarımızla Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkı sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşlemin taraflar için hayırlı olmasını dileriz" dedi. - İSTANBUL

Yıldız Holding, Türkiye, Pendik, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldız Holding, Pendik Nişasta'nın satışı için Alpinvest ile el sıkıştı - Son Dakika Ekonomi


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