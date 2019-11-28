Son Dakika Haberleri: Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Mutuş, "Sürdürülebilir gelecek ideali uzun bir...
Son Dakika Ekonomi Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Mutuş, 'Sürdürülebilir gelecek ideali uzun bir... - Son Dakika Ekonomi

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Mutuş, "Sürdürülebilir gelecek ideali uzun bir...

6 saat önce

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, "Sürdürülebilir gelecek ideali uzun bir yolculuk. Bunu hep birlikte çalışarak gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Mutuş,

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, "Sürdürülebilir gelecek ideali uzun bir yolculuk. Bunu hep birlikte çalışarak gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.


İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 35. Toplantısı kapsamında "İklim Değişikliğinin İslam Dünyasında Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Olumsuz Etkilerinin Giderilmesi için Adaptasyon Stratejileri" paneli düzenlendi.


Panelde konuşan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş dünyadaki kaynakların kısıtlı olduğuna dikkat çekerek, en önemli doğal kaynakların tükenmeye başladığını vurguladı.


Çevresel kaynakların dikkatli kullanılması gerektiğini belirten Mutuş, "Yıldız Holding olarak içinde bulunduğumuz sektörlerin dönüşümünde önemli roller oynuyoruz ve sürdürülebilirlik konusunda tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu hiç bitmeyen bir yol. Yıldız Holding'in sürdürülebilirliği gelecek için mirasımız" ifadelerini kullandı.


Değişen tüketici davranışları ve küreselleşen ekonominin iş dünyasında sürdürülebilirliği azalttığını kaydeden Mutuş, "Sürdürülebilir gelecek ideali uzun bir yolculuk. Tek bir ülke ya da kurum tarafından gerçekleştirilemez. Bunu hep birlikte çalışarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yıldız Holding olarak deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Her yıl sürdürülebilirlik raporlarımızı şeffaf şekilde paylaşıyoruz" diye konuştu.


Yıldız Holding olarak fındık üretimini desteklemek istediklerini anlatan Mutuş, şunları söyledi:


" Türkiye, fındık yetiştiriciliğinde dünyada bir numara. Fındık yetiştiricilerini korumak, desteklemek ve eğitmek istiyoruz. Ülker Bisküvi sürdürülebilir fındık yetiştiriciliği konusunda uluslararası bir vakıf ile çalıştı. Giresun'da üretilen fındık dünyada en yüksek kaliteli fındık" - İSTANBUL

İslam İşbirliği Teşkilatı, Yıldız Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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