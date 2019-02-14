Yıldız Holding, sürdürülebilirlik hedeflerini küresel ölçeğe taşıdı
2 saat önce
Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Global Compact'e katıldı.
Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Global Compact'e katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:10
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