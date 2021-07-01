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Yıldız Holding yeni çalışma modeli "UYDU"ya geçiyor - Son Dakika

Yıldız Holding yeni çalışma modeli "UYDU"ya geçiyor

01.07.2021 10:52
Yıldız Holding yeni çalışma modeli

Yıldız Holding, hızla değişen iş dünyasında çalışma modellerinin verimliliği ve dönüşümü üzerine yapılan araştırmalardan ve çalışan beklentilerinden yola çıkarak yeni bir çalışma modeline imza attı.

Yıldız Holding, hızla değişen iş dünyasında çalışma modellerinin verimliliği ve dönüşümü üzerine yapılan araştırmalardan ve çalışan beklentilerinden yola çıkarak yeni bir çalışma modeline imza attı.

Holding açıklamasına göre, 1 Eylül'den itibaren devreye alınacak "UYDU-Yeni Nesil Çalışma Modelleri" projesi üç ana unsura dayanıyor. Bu unsurlar arasında, anketler yoluyla çalışanlardan alınan geri bildirim, mevcut işlerin ve iş gücünün analizi, dünyadaki eğilimlerin ve uygulamaların incelenmesi yer alıyor. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından holding çalışanlarının ve uzmanların katkılarıyla titizlikle tasarlanan UYDU modelinde, çalışanların görev ve sorumluluklarına bağlı olarak ofisten, hibrit, uzaktan ve sahada çalışma sistemleri bulunuyor.

Farklı çalışma modellerine dahil olan iş aileleri arasında iletişimin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlayan UYDU kapsamında her bir çalışma şekli için özel koşulları ve gereklilikleri de detaylandıran Yıldız Holding, böylece daha verimli, dinamik ve çevik bir yapıya kavuşacak. Kademeli olarak devreye alınacak UYDU projesi, 1 Ocak 2022 tarihine kadar Yıldız Holding'de ve holdinge bağlı Türkiye'deki tüm şirketlerde hayata geçirilmiş olacak. UYDU ile birlikte Yıldız Holding binaları ve ofisleri de yeniden tasarlanacak; fiziksel ve sanal ortamın iç içe geçtiği, ortak çalışma alanlarının arttığı, dijital toplantılara özel alanların sağlandığı, sosyalleşmeyi artıran mekanlar yaratılacak.

"Çalışan bağlılığını artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, yeni nesil çalışma modelleriyle bugünün gerekliliklerine uyum sağlamanın ötesinde geleceğin ihtiyaçlarına göre de uyarlanabilecek bir yapıya kavuşulacağını belirterek, küresel salgın döneminin özellikle yeni çalışma modelleri açısından tüm iş dünyası için önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Beklenmedik değişimlere uyum anlamında kritik bir örnek olan salgın sürecinde uzaktan çalışma modelini hızlı bir şekilde tüm ofislerinde hayata geçirdiklerini aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

"Ayrıca iş yapış yöntemlerimizin geleceği üzerinde çalışarak değişimin mümkün ve uygulanabilir olduğunu gördük. Bu kapsamlı çalışmanın somut çıktısı da 'UYDU-Yeni Nesil Çalışma Modelleri' oldu. Bugünün ihtiyaçlarını ve yeni nesil çalışanların beklentilerini karşılayan, gelecekteki ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması da mümkün olan UYDU, değer yaratmayan işlerden uzaklaşmayı ve verimliliği artırmayı da sağlayacak. Çalışan deneyimine olumlu katkısı olacak UYDU ile birlikte yeni yeteneklerin şirketlerimizi tercih etmesini ve mevcut çalışan bağlılığını da artırmayı hedefliyoruz. UYDU'nun devreye alınmasıyla eş zamanlı olarak ofislerimizde de bazı fiziksel değişimler yaparak inovasyonu ve birlikte çalışmayı, iletişimin sürekliliğini, aidiyet duygumuzu destekleyen bir çalışma ortamı yaratacağız. Aynı zamanda, çalışanlarımızın esenliğini korumak amacıyla yeni programları da gündemimize almayı hedefliyoruz."

Yıldız Holding yeni çalışma modeli UYDU ya geçiyor

Yıldız Holding, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yıldız Holding yeni çalışma modeli 'UYDU'ya geçiyor - Son Dakika Ekonomi


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