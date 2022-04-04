Yıldız Holding yeni sergi salonunu 'Konuşan Yazılar' sergisi ile açtı - Son Dakika
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Yıldız Holding yeni sergi salonunu 'Konuşan Yazılar' sergisi ile açtı

04.04.2022 13:59
Yıldız Holding yeni sergi salonunu 'Konuşan Yazılar' sergisi ile açtı

Her yıl Ramazan ayında geleneksel İslam sanatlarının en güzel örneklerini sanatseverlerle buluşturan Yıldız Holding, bu yıl da Ramazan'ı özel bir sergiyle karşılamaya hazırlanıyor.

Her yıl Ramazan ayında geleneksel İslam sanatlarının en güzel örneklerini sanatseverlerle buluşturan Yıldız Holding, bu yıl da Ramazan'ı özel bir sergiyle karşılamaya hazırlanıyor. Yıldız Holding'in Çamlıca'daki yeni kurduğu sergi salonunda 4 Nisan'da kapılarını açan "Konuşan Yazılar" sergisinde Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'ndan 145 eser Ramazan ayından başlayarak yıl boyunca ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Kuruluşundan bu yana kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de topluma fayda sağlamayı ilke edinen Yıldız Holding, İslam Eserleri koleksiyonunda bulunan 145 eseri "Konuşan Yazılar" isimli sergide bir araya getirdi. 4 Nisan'da kapılarını açan sergide Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Şefik Bey, Bakkal Arif Efendi, Hamit Aytaç, İbrahim Süküti, Yusuf Simin Kalem, Ref'et Efendi, Elmalılı Hamdi Yazır Efendi gibi ünlü hattatların imzasını taşıyan birbirinden değerli hüsn-i hat eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. "Konuşan Yazılar", Yıldız Holding'in Çamlıca'daki Genel Merkezi'nde bulunan yeni Yıldız Holding Sergi Salonu'nda yıl boyunca randevu alınarak gezilebilecek.

"KOLEKSİYONUMUZDAKİ ESERLERİ KALICI BİR SERGİDE BİR ARAYA GETİRİYORUZ"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, geleneksel ve modern sanat eserlerini toplumun geniş kesimleriyle buluşturma düşüncesiyle bugüne kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Her sene Ramazan ayında birbirinden kıymetli geleneksel sanat eserlerini farklı temalarla ziyarete açıyor, manevi dünyamızı zenginleştiren hatları, hilyeleri, ebruları, tezhipleri ve daha pek çok çalışmayı geniş kitlelerle paylaşıyoruz. Hazreti Peygamber'den bugüne, yani 1400 yılı aşkın süredir, nesiller, devirler, iklimler, çağlar boyunca etkisini koruyan bu kıymetli mesajların daimi olduğuna ve sanatın da bu mesajları paylaşmak için en etkili yollardan birini oluşturduğuna inanıyoruz. Buradan hareketle, mutlulukla ifade etmek isterim ki Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'ndaki geleneksel İslam eserlerini yeni kurduğumuz sergi salonumuz aracılığıyla kalıcı olarak bir araya getiriyoruz" dedi.

TANINMIŞ ÜSTATLARIN DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ ESERLERİ DE SERGİLENECEK

Serginin küratörlüğünü üstlenen Hüsn-i Hat Sanatkarı Mustafa Cemil Efe ise sergide ünlü hattatların yeterince bilinmeyen eserlerine de yer verdiklerini söyleyerek, "Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu kültür sanat ve medeniyet hayatımıza çok büyük katkılar sunmaktadır. Bu katkıların başında da her yıl Ramazan ayında yapılan ve artık gelenekselleşmiş bu sergiler yer almaktadır. 'Konuşan Yazılar', iki boyutlu bir mekanda çok boyutlu bir ufuk açan hüsn-i hat sanatının eşsiz örneklerinin yer aldığı bir sergi. Sergimiz bu Ramazan ayında sanatseverleri yeni bir mana yolculuğuna çıkaracak ve üstatlarımızın daha önce görülmemiş eserlerini inceleme fırsatı sunacaktır" dedi.

(İHA)

Yıldız Holding yeni sergi salonunu 'Konuşan Yazılar' sergisi ile açtı
Yıldız Holding yeni sergi salonunu 'Konuşan Yazılar' sergisi ile açtı
Yıldız Holding yeni sergi salonunu 'Konuşan Yazılar' sergisi ile açtı
Yıldız Holding yeni sergi salonunu 'Konuşan Yazılar' sergisi ile açtı
Yıldız Holding yeni sergi salonunu 'Konuşan Yazılar' sergisi ile açtı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldız Holding yeni sergi salonunu 'Konuşan Yazılar' sergisi ile açtı - Son Dakika


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