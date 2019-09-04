- Yıldız, " İtalya'da yüzde 20 pazar payına sahip olmayı hedefliyoruz"

Yıldız, " Rusya'nın yüzde 30 pazar yapına sahibiz"

Kastamonu Entegre, 50'inci kuruluş yılını kutladı

KASTAMONU - Kastamonu Entegre kuruluşunun 50'inci yılını kutlandığı törende konuşan Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, Rusya'da yüzde 30 civarında pazar payına salip olduklarını belirterek, İtalya'da da yüzde 20 pazar payına sahip olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kastamonu Entegre 50. yıl buluşmaları kapsamında Kastamonu'da tören düzenlendi. Törende konuşan Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, "50 yıl önce Kastamonu Entegre ilk yatırımını Kastamonu'ya yaptı. İsmimizi güzel bir şehirden aldık. Bizde bu ismi bütün Dünyaya yaydık. Bizlerde, sizlerle birlikte 50. yılı kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İlk törenimizi fabrikanın kurulduğu Kastamonu'da yapma kararı aldık, ikinci töreni de İstanbul'da yapacağız inşallah" dedi.

"Rusya'nın yüzde 30 pazar yapına sahibiz"

Türkiye'nin global marka ve firmalara ihtiyacının olduğunu vurgulayan Yıldız, "Kastamonu Entegre'de inşallah bu yolda emin adımlarla ilerliyor. 50 yıllık hikayenin 20 yılı globalleşmeyle geçti. İlk yurtdışına yatırımımız 1998 yılında başladı. Baktığımızda bugün Kastamonu Entegre, Kastamonu ilimizde çıkmış ve şuanda 6 ülkede faaliyet yapıyor. İlk yurtdışı tesisimizi Romanya'da kurduk. Orada kapı üretiyoruz. Avrupa'nın ikinci, Dünya'nın da üçüncü büyüğüz. Bulgaristan'a da 2000 yılında fabrikamızı kurduk. Bu tesis sayesinde şuanda balkanlarda yüzde 30-50 arasında bir pazar payımız var. 2004 yılında Bosna -Hersek'e bir tesis kurduk, bu fabrika sayesinde bu bölgenin en büyük ambalaj kağıdı üreticisi olduk" diye konuştu.

"İtalya'da yüzde 20 pazar payına sahip olmayı hedefliyoruz"

Rusya'nın yüzde 30 civarında pazar payına sahip olduklarını ve İtalya'da da yüzde 20 Pazar payına sahip olmayı hedeflediklerini söyleyen Yıldız, "Sonra projeler devam etti ve Rusya'ya başladık. Şuanda Rusya'da Dünyanın en büyük MDF tesislerinden bir tanesini kurduk. Ayrıca şuanda Rusya'da MDF'de yüzde 30 civarında pazar payımız var. İthalatı engelleyen yatırımcı olarak Rusya bizlere ödül verdi. Rusya, bizi en değerli yatırımcı sıfatına koydu. Durmadık ve İtalya'ya gittik. İtalya'da ahşap sektörünün canıdır, kalbidir. Dünya'nın en büyük mobilya ihracatsıdır. Bizde artık İtalya'da olalım dedik. Orada olmanın da başka bir anlamı var. Artık İtalya'da olduğumuz zaman Kastamonu Entegre globalleşmiştir. Geçtiğimiz yıl tesisi bitirdik, bu sene devreye aldık. Sene başından beri üretime ve satışa devam ediyoruz. Fabrikamızı tamamen tamamladığımız zaman İtalya'da hedefimiz yüzde 20 pazar payına sahip olmak. Hedefimiz, Türkiye'ye layık bir şirket olabilmek, inşallah buna layık olduğumuz da umuyoruz. Bu gururu da hep beraber yaşıyoruz. Çünkü bu ülkenin verdiği destek ve imkanlarla buralara kadar geldik" şeklinde konuştu.

"Eğittiğimiz teknik personel, Rusya'daki MDF tesisini kurdu"

2007 yılında Kastamonu'da ikinci MDF tesisini kurarken yeterli teknik eleman bulabilme telaşı içerisinde olduklarını söyleyen Yıldız, "Yedek parça, bakın ve servislerden çok uzak. Kastamonu'ya yatırım yaparken bizler, acaba bir problem yaşar mıyız diye düşünüyorduk. Ama Allah'a şükür bu ekip, bu tesisi kurdu ve çalıştırdı. Aynı buradaki ekip, Rusya'da MDF tesisini de kurmada bizlere yardımcı oldu. Yani bu Kastamonu'nun güzel insanlarına değer verdiğinizde, bu güzel insanları eğittiğinizde hem burayı çalıştırdı hem de bu insanları biz, Rusya'ya götürüp oradaki tesiste çalıştırdık. Oradaki Rusları da eğittiler. Demek ki insanlara değer verirsek, insanlarımızı yetiştirirsek yapamayacağı hiçbir şey yok. Şuanda Kastamonu'da veya herhangi bir yerdeki arkadaşlarımız, çıkıp bütün Dünyada tesisleri kurup buraları çalıştırır hale getirebiliyor. İnsanlarımıza inandığımız zaman, güvendiğimiz zaman, eğittiğimiz zaman çok güzel şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

"Mutluyuz, onurluyuz ve gururluyuz"

Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kastamonu bölgesi, Türkiye'nin en zengin bölgesi oluyor. Biz buraya yatırım yapmakla, buraya inanmakta hiçbir zaman yanılmadık. O günkü şartlar biraz daha farklıydı. 1971 döviz yok, makine ithalatı sıkıntılı, eleman, personel bulmak zor, şimdi insan kapasitemiz çok daha güzelleşti ve iyileşti. Biz mutluyuz, onurluyuz ve gururluyuz. Kastamonu'nun ve Türkiye'nin ihtiyacı olduğu global bir firma yaptık. Şuanda Tataristan'a gittiğinizde ormanda insanlar bilsin diye Kastamonu levhaları vardır. İtalya'ya gittiğinizde Kastamonu levhalarını görürsünüz, Bulgaristan'da böyle, Romanya'da öyle, dolayısıyla biz Kastamonu ismini gerçekten yurtdışında güzel temsil etmeye gayret ediyoruz. Temsilde ettiğimizi düşünüyoruz. Maalesef şuanda Türkiye'de global olan firma sayısı çok az. Türkiye'de çok uluslu 25 veya 30 tane firma var veya yok. Bizim Hayat Holding olarak iki tane şirketimiz var, iki şirketimizde globalleşmede başarılı. Her şirketimiz farklı yatırımlar yapıyor. Holding olarak 14 ülkeye yatırım yapmış durumdayız."

"Türkiye, artık odun ithalatı yapmıyor"

Türkiye'nin artık odun ithalatı yapmadığına dikkat çeken 25. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili ve eski Orman Genel Müdürü Osman Kahveci şunları kaydetti: "Ormanı çok sevdiklerini söyleyenler sanıyorum bizim kadar ormanı sevemezler ama sevdiklerini söyleyenler ağaç kestiniz ve ormanları tahrip ettiniz diye söylüyorlar. Ormanda ağaç kesilmesi çok hoş karşılanmaz, hoş bir şey değildir. Biz ise olaya şöyle bakarız. Taşkömürü de övünülecek bir şey değil ama ülkenin ihtiyacı var, çıkartıyoruz. Ormana, ormancı eliyle yapılan operasyonlar her zaman ormanın lehinedir, orman elde etmeye yöneliktir."

"Entegre tesisleri Kastamonu için övünç kaynağıdır"

" Zonguldak'ta ise 380 metreküp orman envanteri vardı. Şimdi Zonguldak'ta 2 milyon orman üretimi yaparken, Kastamonu'da ise 3 milyona yakın üretim yapıyor. Hiç etrafta tahrip olmuş bir orman görüyor musunuz. Hiç tıraşlama görüyor musunuz. Karabük, yüzölçümü bakımından Türkiye'de orman varlığında ilk başta gelir. Kastamonu, vilayet olarak büyük olduğu için orman alanı da büyük. Bugün Kastamonu ormanlarına hiçbir şey yapmasanız yılda 6 milyon metreküp üretim artımı var. Biz ise ormandan bunun 3 milyon metreküpün alıyoruz. 3 milyonu yine ormanda kalıyor. Gerçekten doğal zenginlik olarak Kastamonu'nun bu kaynağının tesislerle birlikte olması Kastamonu için büyük bir şanstır. Hem üretiyorsun, hem işliyorsun hem de katma değer yapıyorsun hem de Kastamonu ismiyle uluslararası Dünya markası olarak tanınıyorsun, Kastamonu adıyla Rusya'da İtalya'da fabrikalar kuruyorsun. Gerçekten Kastamonulular bu entegre tesisleriyle ne kadar övünseler azdır."

"Son 16 yıldır Türkiye'de orman varlığı yüzde 5 arttı"

Son 16 yıldır Türkiye'de orman varlığının yüzde 5 artış gösterdiğini sözlerine ekleyen AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik da, "Yangınlara müdahale süresi 15 dakika gibi kısa bir süreye indi. Gerçekten çok ince noktalarda ciddi çalışmalar devam ediyor. Türkiye'deki orman varlığının korunması, geleceğe taşınması aynı zamanda kendi fabrikalarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan çalışmalar çok çok önemli. Kastamonu Entegre gibi fabrikalarımızın artmasını istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaketleri takdim edildi. Ayrıca törende fabrika çalışanları için yapılan evlerin tapuları teslim edildi. Emekli olan fabrika çalışanlarına da teşekkür plaketi verildi. Tapu teslim töreninde konuşan Samsun ve Kastamonu Fabrikalar Direktörü Enüs Koç, "Kastamonu Entegre'nin çalışanları için ev yapma projesinin başlangıcına değinerek; "Kastamonu Entegre insana değer veren bir kuruluş. İlk projelerimizde kimse inanmıyordu. 4'üncü projemizde Kastamonulu vatandaşlarımızdan da talep geldi. Şu anda 7'nci projemize devam ediyoruz. Şu ana kadarda 300 arkadaşımızı ev sahibi yaptık" dedi.

Ayrıca törende Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu tarafından Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız'a fahri hemşehrilik beraatı verildi.