Son Dakika Haberleri: Yıldız kaleci adayı İstanbulspor'da
Son Dakika Spor Haber

Yıldız kaleci adayı İstanbulspor'da

52 dakika önce

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin altyapı takımlarımda 9 yıl forma giyen kaleci Halil Yiğit Yitmez, İstanbulspor ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yıldız kaleci adayı İstanbulspor'da, System.String[]
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin altyapı takımlarımda 9 yıl forma giyen kaleci Halil Yiğit Yitmez, İstanbulspor ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geleceğin yıldız kaleci adayları arasında gösterilen 19 yaşındaki file bekçisi, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray arasında da transfer rekabetine sebep olmuştu.

Belçika ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan birçok takım Halil Yiğit Yetmez'i radarına almış durumda.

Genç file bekçisinin önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmesi bekleniyor.

SEMİH ALBAYRAK: HALİL İLERDE TÜRK FUTBOLUNUN GÖĞSÜNÜ KABARTACAK

Genç kaleciyi İngiltere'den 2 ve Belçika'dan 1 kulübün takip ettiğini belirten menajer Semih Albayrak, "Yiğit'i; İngiltere'den 2, Belçika'dan 1 kulüp takip ediyor. Kendisi karakteri ve çalışkanlığıyla ilerde Türk futbolunu göğsünü kabartacak. Türk futbolunun genç yeteneklerinin hakkettikleri yere gelmesi için hepimize görev düşüyor. Bunu gerçekleştirmek için Yiğit gibi genç, yetenekli kardeşlerimizi bulmak, onların kariyer basamaklarında emin adımlarla ilerlemesi için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbulspor, Galatasaray, Halil Yiğit, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den ayrılan Soldado, İspanya tarihine geçti
Gelen teklifleri reddeden 2 futbolcu Ali Koç'u çıldırttı! Diagne, Al Nassr ile yıllık 4,5 milyon euroya anlaştı Galatasaray'ı kızdıracak sözler: Hasan Şaş kabadayı, Diagne'yi bize çaktılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 16:42:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldız kaleci adayı İstanbulspor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]