Yıldız kayakçı Lindsey Vonn: Hayal kırıklığım erkeklere karşı yarışamamak
1 saat önce
Dünyanın en fazla ödül alan kayakçılarından Lindsey Vonn, kariyerinde kendisini hayal kırıklığına uğratan şeylerden birinin erkeklere karşı yarışmasına izin verilmemesi olduğunu söyledi
Dünyanın en fazla ödül alan kayakçılarından Lindsey Vonn, kariyerinde kendisini hayal kırıklığına uğratan şeylerden birinin erkeklere karşı yarışmasına izin verilmemesi olduğunu söyledi.
Şubat ayında kariyerini sonlandıran ve bu seneki Princess of Asturias Ödülü'ne layık görülen Vonn, İspanya'nın Oviedo kentinde düzenlenen seremoniden sonra euronews'e konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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