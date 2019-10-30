Yıldız kayakçı Lindsey Vonn: Hayal kırıklığım erkeklere karşı yarışamamak

Dünyanın en fazla ödül alan kayakçılarından Lindsey Vonn, kariyerinde kendisini hayal kırıklığına uğratan şeylerden birinin erkeklere karşı yarışmasına izin verilmemesi olduğunu söyledi.



Şubat ayında kariyerini sonlandıran ve bu seneki Princess of Asturias Ödülü'ne layık görülen Vonn, İspanya'nın Oviedo kentinde düzenlenen seremoniden sonra euronews'e konuştu.