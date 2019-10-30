Son Dakika Haberleri: Yıldız kayakçı Lindsey Vonn: Hayal kırıklığım erkeklere karşı yarışamamak
Son Dakika Dünya Yıldız kayakçı Lindsey Vonn: Hayal kırıklığım erkeklere karşı yarışamamak

Yıldız kayakçı Lindsey Vonn: Hayal kırıklığım erkeklere karşı yarışamamak

56 dakika önce

Dünyanın en fazla ödül alan kayakçılarından Lindsey Vonn, kariyerinde kendisini hayal kırıklığına uğratan şeylerden birinin erkeklere karşı yarışmasına izin verilmemesi olduğunu söyledi.

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Dünyanın en fazla ödül alan kayakçılarından Lindsey Vonn, kariyerinde kendisini hayal kırıklığına uğratan şeylerden birinin erkeklere karşı yarışmasına izin verilmemesi olduğunu söyledi

Yıldız kayakçı Lindsey Vonn: Hayal kırıklığım erkeklere karşı yarışamamak

Lindsey Vonn, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:09 
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