Son Dakika Haberleri: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
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Yıldız Kenter hayatını kaybetti

6 saat önce

ÜNLÜ Tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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ÜNLÜ Tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü Tiyatrocu Yıldız Kenter, saat 19.00 sıralarında tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:42 Kaynak: DHA
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Yıldız Kenter, Türk tiyatrosu için her zaman bir efsaneydi
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