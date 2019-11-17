Yıldız Kenter hayatını kaybetti
6 saat önce
ÜNLÜ Tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:42 Kaynak: DHA
ÜNLÜ Tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü Tiyatrocu Yıldız Kenter, saat 19.00 sıralarında tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
- İstanbul
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