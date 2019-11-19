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Yıldız kenter'in cenazesi kenter tiyatrosu'na getirildi
6 saat önce
İstanbul DHAİstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:34 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
İstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter için ilk tören Kenter tiyatrosunda düzenlenecek. Tören için Kenter'in cenazesi tiyatroya getirildi.
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