Son Dakika Haberleri: Yıldız kenter'in cenazesi kenter tiyatrosu'na getirildi
Son Dakika Güncel Yıldız kenter'in cenazesi kenter tiyatrosu'na getirildi - Son Dakika

Yıldız kenter'in cenazesi kenter tiyatrosu'na getirildi

6 saat önce

İstanbul DHAİstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.

İstanbul DHA

İstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter için ilk tören Kenter tiyatrosunda düzenlenecek. Tören için Kenter'in cenazesi tiyatroya getirildi.

Yıldız kenter'in cenazesi kenter tiyatrosu'na getirildi

Yıldız Kenter, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:34 Kaynak: DHA
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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlanıyor
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