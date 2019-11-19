Son Dakika › Güncel › Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi - Son Dakika
Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi
7 saat önce
İSTANBUL'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:37 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter için ilk tören Kenter tiyatrosunda düzenlenecek. Tören için Kenter'in cenazesi tiyatroya getirildi.
Usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı Yıldız Kenter'in ismi sanatçıların köyünde yaşatılacak İmamoğlu: İstanbullu üniversite öğrencilerine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapacağız Cumhurbaşkanı'na yazılan mektupta 'Siyanür içilecek' ifadesi AFAD'ı alarma geçirdi