Son Dakika Haberleri: Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi
Son Dakika Güncel Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi - Son Dakika

Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi

7 saat önce

İSTANBUL'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.

Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi, System.String[]

İSTANBUL'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter için ilk tören Kenter tiyatrosunda düzenlenecek. Tören için Kenter'in cenazesi tiyatroya getirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:37 Kaynak: DHA
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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı
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