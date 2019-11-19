Son Dakika › Magazin › Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi - Son Dakika Magazin
Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi
6 saat önce
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter için ilk tören Kenter tiyatrosunda düzenlenecek. Tören için Kenter'in cenazesi tiyatroya getirildi.
Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenin ardından usta oyuncu öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda ebedi yolculuğuna uğurlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:01
Usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı Yıldız Kenter'in ismi sanatçıların köyünde yaşatılacak İmamoğlu: İstanbullu üniversite öğrencilerine yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı yapacağız Hesabı çalınan Ece Erken isyan etti: Tehlike altındayız, bu şerefsizlik