Son Dakika Haberleri: Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi
Son Dakika Magazin Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi - Son Dakika Magazin

Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi

6 saat önce

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi, System.String[]

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter için ilk tören Kenter tiyatrosunda düzenlenecek. Tören için Kenter'in cenazesi tiyatroya getirildi.


Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenin ardından usta oyuncu öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda ebedi yolculuğuna uğurlanacak.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:01 
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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı
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