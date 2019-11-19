Son Dakika Haberleri: YILDIZ KENTER'İN CENAZESİNE KATILAN KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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YILDIZ KENTER'İN CENAZESİNE KATILAN KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

7 saat önce

Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter için Levent'teki Afet Yolal Camii'ne tören düzenlendi.

YILDIZ KENTER'İN CENAZESİNE KATILAN KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter için Levent'teki  Afet Yolal Camii'ne tören düzenlendi. Törene katılan kalabalık havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle cenazeye katılanlar


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:11 Kaynak: DHA
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