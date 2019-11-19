Son Dakika › Güncel › YILDIZ KENTER'İN CENAZESİNE KATILAN KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
YILDIZ KENTER'İN CENAZESİNE KATILAN KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
7 saat önce
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter için Levent'teki Afet Yolal Camii'ne tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:11 Kaynak: DHA
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter için Levent'teki Afet Yolal Camii'ne tören düzenlendi. Törene katılan kalabalık havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
--------
-Havadan görüntülerle cenazeye katılanlar
- İstanbul
Hayatını kaybeden Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlendi Usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı Yıldız Kenter'in ismi sanatçıların köyünde yaşatılacak Son dakika: Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması: Her türlü kombinasyonu denedik hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil