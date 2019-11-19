Son Dakika Haberleri: Yıldız kenter'in cenazesine katılan kalabalık havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Yıldız kenter'in cenazesine katılan kalabalık havadan görüntülendi - Son Dakika

Yıldız kenter'in cenazesine katılan kalabalık havadan görüntülendi

6 saat önce

Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter için Levent'teki Afet Yolal Camii'ne tören düzenlendi.

Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter için Levent'teki Afet Yolal Camii'ne tören düzenlendi. Törene katılan kalabalık havadan görüntülendi.

Yıldız kenter'in cenazesine katılan kalabalık havadan görüntülendi

Yıldız Kenter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:57 Kaynak: DHA
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