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Yıldız kenter'in cenazesine katılan kalabalık havadan görüntülendi
6 saat önce
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter için Levent'teki Afet Yolal Camii'ne tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:57 Kaynak: DHA
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter için Levent'teki Afet Yolal Camii'ne tören düzenlendi. Törene katılan kalabalık havadan görüntülendi.
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