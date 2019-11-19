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YILDIZ KENTER'İN CENAZESİNE KATILAN KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter için Levent'teki Afet Yolal Camii'ne tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:25 Kaynak: DHA
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter için Levent'teki Afet Yolal Camii'ne tören düzenlendi. Törene katılan kalabalık havadan görüntülendi.
- İstanbul
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