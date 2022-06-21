Yıldız Kenter'in hayatını anlatan "Caniko" izleyiciyle buluştu - Son Dakika
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Yıldız Kenter'in hayatını anlatan "Caniko" izleyiciyle buluştu

21.06.2022 11:06
Yıldız Kenter'in hayatını anlatan "Caniko" izleyiciyle buluştu

Usta oyuncu Yıldız Kenter'in yaşamını ele alan "Türk Tiyatrosunun Kutup Yıldızı: Caniko" belgeseli, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'ndaki gala gösteriminde sanatseverlerle buluştu.

Usta oyuncu Yıldız Kenter'in yaşamını ele alan "Türk Tiyatrosunun Kutup Yıldızı: Caniko" belgeseli, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'ndaki gala gösteriminde sanatseverlerle buluştu.

ENKA Sanat'ın yapım sponsorluğunu üstlendiği belgeselin danışmanlığını Prof. Dr. Dikmen Gürün, yönetmenliğini Selçuk Metin yaparken, senaryosunu Zeynep Miraç kaleme aldı. Oyuncu Ayça Bingöl'ün seslendirmesini yaptığı filmin müzikleri ise Murat Evgin imzası taşıyor.

Enka Sanat Direktörü Murat Ovalı, AA muhabirine, ENKA Vakfının kurulduğu dönemde Kenter ile tanıştığını belirterek, "1983-1984'te Bilim Sanat Ödülleri ile başlayan süreçte, Yıldız Hocamızın ENKA ile bağı başlıyor. Daha sonra hem kendi tiyatrosunun oyunları hem de konservatuvarda yönettiği, genç arkadaşların oyunları bu sahnede, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşuyor. Türk tiyatrosunun duayenlerinin yaşanmış özel öykülerini, hikayelerini birçok sanatseverle buluşturmak, aynı zamanda gelecek nesillere iz bırakabilmek için bir belgesel kuşağı yaptık." dedi.

Genco Erkal'ın yaşamını anlatan Genco belgeseli ile başladıklarını kaydeden Ovalı, "Ben de Yıldız Hocanın canikolarından, öğrencilerinden biriyim. Onun bu belgeseline ENKA olarak vesile olmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ovalı, Kenter'in çok iyi bir eğitmen olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

"Aynı zamanda mesleğine çok saygılıydı. Yeni nesle bilgisini aktarmak üzere kurduğu bir yaşantısı vardı. Benim aklımda kalan cümlelerden biri, devamlı 'anı biriktirin' derdi. Bir aktör, aktrist, yeri geldiğinde, cebinden çıkardığı, biriktirdiği anıları sahnede kullanır. Her birimizle, kelime kelime, harf harf ilgilenirdi ve hiç unutmazdı."

Ovalı, belgeselin 16 Ağustos'ta yeniden ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda gösterileceğini vurgulayarak, "15 Ağustos'ta Haldun Dormen 'Yaparsın Şekerim', 16'sında bizim sponsor olduğumuz Caniko, 17'sinde de geçen sene yaptığımız Genco belgeselini sanatseverlere sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Başka bir ülkede doğsa, belki 20 biyografi kitabı olabilirdi"

Senarist Zeynep Miraç da Yıldız Kenter ve Kenter Tiyatrosu seyircisi olarak senaryoya yıllardır hazırlandığını belirterek, "Tabii ki benim zihnimde Yıldız Kenter'in çok önemli bir yeri var." ifadelerini kullandı.

Belgesel için ciddi bir araştırma yaptığını kaydeden Miraç, şöyle devam etti:

"Özellikle Dikmen Gürün'ün, 'Tiyatro Benim Dünyam' kitabı, Deniz Yüce Başarır'ın kitabı çok yardımcı oldu. Türkiye'de biyografi çok yok. Yıldız Kenter başka bir ülkede doğsa, belki 20 biyografi kitabı olabilirdi ama yok. Gazete kupürlerini taradım. Söyleşilerine baktım. Bunlardan, benim sahnede tanıdığımın ötesinde bir Yıldız Kenter tanıdım. Katılan isimlerle konuşmaya da başlayıp, soru cevap haline geçince, onların anlattıklarıyla da çok zenginleşti portre. Hem arşiv taraması hem de katılan çok değerli isimler oluşturdu senaryoyu."

Yıldız Kenter ile Kenter Tiyatrosu'nun tarihini de aktaran belgeselde, İzzet Günay, Erdal Özyağcılar, Genco Erkal, Göksel Kortay, Haldun Dormen, Güzin Özyağcılar, Hakan Gerçek, Ali Poyrazoğlu, Ayça Bingöl, Demet Akbağ, Demet Evgar, Deniz Yüce Başarır, Dikmen Gürün, Mustafa Alabora ve Tilbe Saran'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim, usta oyuncuyu ve anılarını anlattı.

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Kaynak: AA

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Yıldız Kenter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldız Kenter'in hayatını anlatan 'Caniko' izleyiciyle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldız Kenter'in hayatını anlatan "Caniko" izleyiciyle buluştu - Son Dakika
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