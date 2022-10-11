Bir süre Kenya 'da yaşayan Leyla Kenter, yüksek öğrenimini Cambridge 'te tamamladı. Kenter, 1978'de Kenan Tepedelen ile evlendi.

Leyla Kenter Tepedelen, 1971'de "Anneler ve Kızları" filmi ile "Vahşi Çiçek", 1973'te "Başlık Parası", 1972'de ise " Fatma Bacı " filmlerinde rol almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter Tepedelen vefat etti - Son Dakika

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