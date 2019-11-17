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YILDIZ KENTER'İN SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
6 saat önce
Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHAÜnlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:38 Kaynak: DHA
Ozan URAL-Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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Kenter'in fotoğrafları
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