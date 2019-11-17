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YILDIZ KENTER'İN SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

6 saat önce

Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHAÜnlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

YILDIZ KENTER'İN SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI, System.String[]

Ozan URAL-Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA

Ünlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Kenter'in fotoğrafları


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:38 Kaynak: DHA
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Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı
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