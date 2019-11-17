Yıldız kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı

Ozan URAL-Ertan KILIÇ İSTANBUL DHA

Ünlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.