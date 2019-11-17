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Yıldız Kenter'in vefatının ardından taziye ziyaretleri
6 saat önce
Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, fenalaşmasının ardından kaldırıldığı Amerikan Hastanesinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:07 Kaynak: AA
Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, fenalaşmasının ardından kaldırıldığı Amerikan Hastanesinde hayatını kaybetti. Yıldız Kenter'in vefatının ardından bazı sanatçılar ve siyasetçiler taziye ziyareti için hastaneye geldi.
Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim