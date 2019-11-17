Son Dakika Haberleri: Yıldız Kenter'in vefatının ardından taziye ziyaretleri
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Yıldız Kenter'in vefatının ardından taziye ziyaretleri

6 saat önce

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, fenalaşmasının ardından kaldırıldığı Amerikan Hastanesinde hayatını kaybetti.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, fenalaşmasının ardından kaldırıldığı Amerikan Hastanesinde hayatını kaybetti. Yıldız Kenter'in vefatının ardından bazı sanatçılar ve siyasetçiler taziye ziyareti için hastaneye geldi.

Yıldız Kenter'in vefatının ardından taziye ziyaretleri

Yıldız Kenter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:07 Kaynak: AA
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