Son Dakika Haberleri: Yıldız Kenter yarın son yolculuğuna uğurlanacak
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Yıldız Kenter yarın son yolculuğuna uğurlanacak

6 saat önce

Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yıldız Kenter, yarın toprağa verilecek.

Yıldız Kenter yarın son yolculuğuna uğurlanacak, System.String[]

Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yıldız Kenter, yarın toprağa verilecek.

Usta sanatçı için yarın 10.00'da Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek.

Sanatçı, Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verilecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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