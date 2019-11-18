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Yıldız Kenter yarın son yolculuğuna uğurlanacak
6 saat önce
Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yıldız Kenter, yarın toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:38 Kaynak: AA
Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yıldız Kenter, yarın toprağa verilecek.
Usta sanatçı için yarın 10.00'da Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek.
Sanatçı, Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verilecek.
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