Yıldız, KGK il temsilciliği görevine atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıldız, KGK il temsilciliği görevine atandı - Son Dakika

Yıldız, KGK il temsilciliği görevine atandı

6 saat önce

Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluşu onaylanan Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK), Sivas İl Temsilciliği görevine Sivas Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Naci Yıldız atandı.

Yıldız, KGK il temsilciliği görevine atandı, System.String[]

Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluşu onaylanan Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK), Sivas İl Temsilciliği görevine Sivas Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Naci Yıldız atandı.


Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Ankara'da Çankaya'da bulunan Genel Merkez Genel binalarında ilk Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkan Mehmet Ali Dim başkanlığında yapılan toplantıda 79 ilin temsilcileri belirlendi. KGK Sivas il temsilciliğine tecrübeli gazeteci, Sivas Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Naci Yıldız atandı.


KGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ekim 2019 tarihli oluru ile faaliyetlerine başlamıştı. - SİVAS

Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:04 Kaynak: İHA
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