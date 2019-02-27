Son Dakika Haberleri: Yıldız Kız- Erkek Futbol İl Birinciliği

Yıldız Kız- Erkek Futbol İl Birinciliği

57 dakika önce

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen,2018- 2019 yılı Okul Sporları Futbol Yıldızlar Kız- Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Yıldız Kız- Erkek Futbol İl Birinciliği, System.String[]

İ.M.K.B. Gazi Ortaokulu halı sahasında düzenlenen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak tarafından takdim edildi.

İl Müdür V. Demir, müsabakalara katılan sporcuları, beden eğitimi öğretmenlerini ve hakemleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Dereceye Giren Okullar

Yıldız Erkekler

1.Murat Kız YBO

2. Patnos Aktepe Ortaokulu

3. Karasu Ortaokulu

4.Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu

Yıldız Kızlar

1. Doğubayazıt Suluçem Ortaokulu

2.Murat Kız YBO

3. Hamur Yukarı Gözlüce Ortaokulu

4. Taşlıçay Yavuz Selim Ortaokulu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:53 Kaynak: Bültenler

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