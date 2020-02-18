Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

7 saat önce

Bilecik'te düzenlenen Yıldız Kızlar İl Şampiyonası'na, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı galibiyet ile başladı.

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı, System.String[]

Bilecik'te düzenlenen Yıldız Kızlar İl Şampiyonası'na, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı galibiyet ile başladı.


Yıldız Kızlar Bilecik İl Şampiyonası heyecanı Bozüyük Spor Salonu'nda Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü - 4 Eylül Spor Kulübü arasında oynanan maç ile başladı. Yoğun bir seyirci desteği ile gerçekleştirilen mücadelede Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 4 Eylül Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etmeyi başardı. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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