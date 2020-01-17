Yıldız kızlar Türkiye futbol şampiyonası Muğla'da başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yıldız kızlar Türkiye futbol şampiyonası Muğla'da başlıyor - Son Dakika Spor

Yıldız kızlar Türkiye futbol şampiyonası Muğla'da başlıyor

6 saat önce

TFF 2019-2020 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası 14'üncü grup maçları Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde yapılıyor.

Yıldız kızlar Türkiye futbol şampiyonası Muğla'da başlıyor, System.String[]

TFF 2019-2020 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası 14'üncü grup maçları Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde yapılıyor. Yapılan başvurularla bölgesel olarak belirlenen 14'üncü grupta Muğla'dan; Atletikspor Futbol Kulübü, Köyceğiz Spor Kulübü ve Bodrum Belediye Bodrumspor, Denizli'den; Horozkent Spor Kulübü yer aldı.


Muğla Atletikspor Kulübü Genel Koordinatörü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Akif Afyon; "2019-2020 programına aldığımız Kadın Futbol Takımı alt yapısını oluşturacak Yıldız Kızlar futbol takımını kurarak Türkiye Futbol Federasyonuna başvurumuzu yaptık. Geçtiğimiz günlerde TFF 2019-2020 Yıldız Kızlar Şampiyonası grupları çekildi. Muğla Atletikspor Kulübü olarak 14'üncü grupta mücadele edeceğiz. Önümüzdeki yıl Atletikspor Kadın Futbol Takımı olarak 3. Lige katılmayı ve Kadın Futbol Takımımız ile büyük bir farkındalığa imza atmayı hedefliyoruz. Şampiyonaya katılan takımlara başarılar diliyor, herkesi maçları izlemeye davet ediyoruz" dedi.


TFF Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası


2019-2020 Kadın Futbol Ligleri Statüsü kapsamında, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları bölgesel olarak düzenlenecek gruplarda tek devreli lig usulüne göre oynanacak. 2019-2020 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğmuş lisanslı futbolcular oynayabiliyor. Bölgesel olarak gerçekleştirilecek grup müsabakalarının tamamlanması ve puan cetvellerinin tescil edilmesini takiben, gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda bir üst kademeye yükselmeye hak kazanacak. Üst tura yükselecek 60 takım, grup birincileri 1'inci torba ve grup ikincileri 2'nci torbada olmak kaydıyla eşleşecek. Aynı gruptaki takımlar birbiriyle eşleşmeyecek. Sonraki turlarda her takım birbiriyle eşleşebilecek. 19 Ocak 2020 Pazar günü Menteşe Ortaköy sahasında yapılacak ilk müsabakalar saat 12: 00'de ikinci maçlar ise saat 14: 00'te başlayacak.


14'üncü grup maç fikstürüne göre, 19 Ocak 2020 Pazar: Horozkent SK - BB Bodrumspor, Muğla Atletikspor - Köyceğiz SK. 20 Ocak 2020 Pazartesi: BB Bodrumspor - Muğla Atletikspor, Köyceğiz SK - Horozkent SK, 22 Ocak 2020 Çarşamba: Horozkent SK. - Muğla Atletikspor ve Köyceğiz SK. - BB Bodrumspor. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
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