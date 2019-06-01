Yıldız Kızlar ve Genç Kızlarda şampiyonlar belli oldu

Yıldız Kızlar ve Genç
Kızlar Turnuvalarında dün oynanan maçların ardından şampiyonlar belli oldu. Antalya
'nın Manavgat
ilçesindeki Arslan Zeki Demirci
Spor Kompleksi'nde oynanan Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar final maçları sonunda şampiyonlar belirlendi. Hem Yıldız Kızlarda hem de Genç Kızlarda finale yükselen Kayseri
ekibi Kayseri Gençlerbirliği
iki maçı da 1-0'lık sonuçlarla kaybederek Türkiye
ikincisi oldu. Kayseri Gençlerbirliği Yıldız Kızlarda oynadığı maçta Kocaeli
Bayan Futbol
Kulübüne 1-0 mağlup olarak Türkiye ikincisi oldu. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ise, 2018-2019 sezonu Yıldız Kızlar şampiyonu unvanını aldı. Kayseri Gençlerbirliği Genç Kızlarda Horozkent Spor Kulübüne 1-0 mağlup olarak üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu olma unvanını yitirdi. 1-0 galip gelen Horozkent Spor Kulübü ise 2018-2019 sezonu Genç Kızlar Turnuvası şampiyonu oldu.
Kayseri Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "Aslanlar gibi oynayıp son topa kadar mücadeleyi bırakmayan özellikle Yıldız takım maçında tek kale oymadığımız maçları 1-0 kaybederek Türkiye ikincisi olduk. Sporcularımıza çok teşekkür ederiz. Bize Kayserispor
otobüsünü veren Başkan Erol Bedir'e, her zaman destek olan ASKF Başkanımız Musa Soykarcı'ya, TÜFAD Başkanımız Osman Yozgat
'a çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız verdiğiniz destekler için çok ama çok teşekkür ederiz. Gençlik Spor Şube Müdürüz Ahmet Metin
'e her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ