Yıldız Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı'na; Green Flag (Yeşil Bayrak) ödülü verildi - Son Dakika

Heyet üyelerinden Emanuel Flecken, gördüğü manzaradan etkilendiğini, "Parkların tarihini korumak bir gurur nedenidir. Bu yüzden iki parkınızda ödül aldığınız için tebrikler" cümleleriyle dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluk alanında bulunan parklar, kentlinin olduğu gibi uluslararası organizasyonların da takdirini kazanıyor. Kar amacı gütmeyen ve 25 yıldır uluslararası bir heyet ve Keep Britain Tidy tarafından verilen Green Flag (Yeşil Bayrak) ödülünü, İstanbul ilk kez aldı. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan Yıldız Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı; Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz ve İsveç'ten 30 parkın kazananları arasında yer aldı.

HAKEM HEYETİ HAYRAN KALDI

Hakem heyetinde bulunan Carl McClean ve Emanuel Flecken, Yıldız Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı'na övgüler yağdırdı. Parklardaki altyapının harika olduğunu belirten Flecken, "İstanbul'daki yeşil alanlar çok yüksek bir kalite standardında ve büyük bir yatırım içeriyor. Parkların tarihini korumak bir gurur nedenidir. Bu yüzden iki parkınızda ödül aldığınız için tebrikler. Çok yüksek bahçecilik ve tarım standartları da dahil olmak üzere yapılan tüm zor işleri takdir ediyoruz" dedi.

İstanbul'daki parklara yapılan yatırımdan çok etkilendiğini vurgulayan McClean ise, "Parkların yoğun olarak kullanıldığını görüyorum. Yeşil Bayrak Ödülü, elde edilmesi kolay bir ödül değildir. Personelin ve yönetimin sıkı çalışmasının ve parkların geliştirilmesinde topluluğun katkısının ifadesidir. Sermaye çalışmalarını ve parkların tarihi özelliklerini korumanızı çok takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay da İBB'nin ilk defa Yeşil Bayrak ödülünü almanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Bu ödül, parklarımızı ve yeşil alanlarımızı uluslararası bir standartta yönettiğimizin onayını veriyor. Departman olarak, vatandaşlarımızın "Yeşil İstanbul "geleceği için yeşil alanlarımızın korunması ve arttırılması konusunda kararlıyız" diye konuştu.

6 AYLIK YOĞUN ÇALIŞMA

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, hakem heyeti ile 6 ay süren yoğun iyileştirme çalışması yürüttü. Sonrasında İstanbul'a davet edilen heyet, 380 bin metrekare alana sahip Yıldız Korusu ve 80 bin metre karelik Göztepe 60. Yıl Parkı'nda yaptıkları saha gezisi yaptı. Puanlama yaparken; karşılama yeri, sağlık ve güvenli, iyi bakımlı ve temiz, çevre yönetimi, biyoçeşitlilik, peyzaj ve miras, toplum katılımı, yönetim, pazarlama ve iletişim ana başlıkları altında 76 adet kriteri göz önünde bulundurdu.

GREEN FLAG (YEŞİL BAYRAK) NEDİR?

Dünyanın en iyi parklarını tanıyan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir akreditasyon programı olan Yeşil Bayrak, İngiltere'de 25 yıl önce başladı. Artık uluslararası bir ödül olan Yeşil Bayrak; parkların halka, vahşi hayata ve topluluklara sağladığı faydalarını da ele almakta. Değerlendirmeyi yapan hakem heyeti üyeleri dünyanın dört bir yanında çalışan gönüllüler ve park yöneticilerinden oluşuyor.Yeşil Bayrak ödülü, parkları belirli kriterlerde tutmayı teşvik etmek için veriliyor. Yeşil Bayrak, dünya çapında 16 ülkede 2 binden fazla yerde dalgalanıyor.