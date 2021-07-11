YILDIZ KRAMPONLAR, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA SAHAYA ÇIKTI - Son Dakika

11-07-2021 16: 19: 39 YILDIZ KRAMPONLAR, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA SAHAYA ÇIKTI 12 FARKLI TAKIMDAN 240 SPORCU, MEŞİN YUVARLAĞIN BAŞINDA BULUŞTU

-FUTBOL ALT YAPISINDA BÜYÜK ÖZLEM SONA ERDİ

Şehitkamil Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde U 12 ve U 13 yaş gruplarında organize edilen futbol turnuvası, geniş katılımlı bir organizasyonla başladı. Genç futbolcular, yeşil sahada ortaya koydukları şık futbolla büyük beğeni topladılar.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kurumlar arası işbirliği ile organize edilen futbol turnuvası, 12 farklı takımdan 240 sporcuyu meşin yuvarlağın başında buluşturdu. Pandemi nedeniyle son 2 yıldır yeşil sahadan uzak kalan futbolcuların müsabakalara olan özlemi düzenlenen organizasyonla son bulurken, yıldız kramponların sahaya yansıttıkları istekli futbol, teknik adamlar başta olmak üzere tribünlerde yerlerini alan sporcu velilerini de mutlu etti.

Beykent Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Gaziantep Şubesi tarafından görevlendirilen antrenörler, organizasyon süresi boyunca yıldız futbolculara 'Pandemi Sonrası Sahaya Dönüş' konulu eğitimler verecekler. Organizasyon tertip komitesinin, katılımcı kulüp temsilcileri ile aldığı karar ile müsabakalar sonunda tüm sporcular ve takımlar sıralama gözetmeksizin ödüllendirilecek ve centilmence oyun, organizasyonun ana parolası olacak.

TURNUVALARDA SPORCULARIMIZLA BULUŞMAKTAN MUTLUYUZ

Şehitkamil Belediyesi Futbol Spor Akademisi Koordinatörü Taner Özaykut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Futbol Turnuvası açılış seremonisi esnasında yaptığı değerlendirmede uzun bir aranın ardından turnuvada sporcularla buluşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı Özaykut, açıklamasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde organize ettiğimiz turnuvada 12 farklı forma rengini taşıyan 240 futbolcumuzu Beykent Stadyumumuzda misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Alt yapı sporcularımız, pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır sahalardan uzak kaldılar. Özellikle U12 ve U13 yaş gruplarında yer alan gençlerimizin müsabaka deneyimleri konusunda eksikleri olduğunu tespit ettik. Bu açığı kapatmak adına TÜFAD Gaziantep Şubemiz ile organizasyon süresi boyunca sporcularımıza yönelik rehberlik faaliyetleri de yürüteceğiz. Organizasyona katılan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum. Başarılı, sağlıklı ve centilmence müsabakalara sahne olan bir turnuva olmasını temenni ediyorum. "

12 FARKLI TAKIMDAN 240 SPORCU, MEŞİN YUVARLAĞIN BAŞINDA BULUŞTU

-FUTBOL ALT YAPISINDA BÜYÜK ÖZLEM SONA ERDİ

Şehitkamil Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde U 12 ve U 13 yaş gruplarında organize edilen futbol turnuvası, geniş katılımlı bir organizasyonla başladı. Genç futbolcular, yeşil sahada ortaya koydukları şık futbolla büyük beğeni topladılar.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kurumlar arası işbirliği ile organize edilen futbol turnuvası, 12 farklı takımdan 240 sporcuyu meşin yuvarlağın başında buluşturdu. Pandemi nedeniyle son 2 yıldır yeşil sahadan uzak kalan futbolcuların müsabakalara olan özlemi düzenlenen organizasyonla son bulurken, yıldız kramponların sahaya yansıttıkları istekli futbol, teknik adamlar başta olmak üzere tribünlerde yerlerini alan sporcu velilerini de mutlu etti.

Beykent Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Gaziantep Şubesi tarafından görevlendirilen antrenörler, organizasyon süresi boyunca yıldız futbolculara 'Pandemi Sonrası Sahaya Dönüş' konulu eğitimler verecekler. Organizasyon tertip komitesinin, katılımcı kulüp temsilcileri ile aldığı karar ile müsabakalar sonunda tüm sporcular ve takımlar sıralama gözetmeksizin ödüllendirilecek ve centilmence oyun, organizasyonun ana parolası olacak.

TURNUVALARDA SPORCULARIMIZLA BULUŞMAKTAN MUTLUYUZ

Şehitkamil Belediyesi Futbol Spor Akademisi Koordinatörü Taner Özaykut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Futbol Turnuvası açılış seremonisi esnasında yaptığı değerlendirmede uzun bir aranın ardından turnuvada sporcularla buluşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı Özaykut, açıklamasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde organize ettiğimiz turnuvada 12 farklı forma rengini taşıyan 240 futbolcumuzu Beykent Stadyumumuzda misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Alt yapı sporcularımız, pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır sahalardan uzak kaldılar. Özellikle U12 ve U13 yaş gruplarında yer alan gençlerimizin müsabaka deneyimleri konusunda eksikleri olduğunu tespit ettik. Bu açığı kapatmak adına TÜFAD Gaziantep Şubemiz ile organizasyon süresi boyunca sporcularımıza yönelik rehberlik faaliyetleri de yürüteceğiz. Organizasyona katılan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum. Başarılı, sağlıklı ve centilmence müsabakalara sahne olan bir turnuva olmasını temenni ediyorum. "