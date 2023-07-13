Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Elektrik Panosu Patladı - Son Dakika
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Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Elektrik Panosu Patladı

13.07.2023 19:19

İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda elektrik panosunun patlaması sonucu Nurtepe istasyonundaki yolcular tahliye edildi. Metro İstanbul''dan yapılan açıklamada İETT otobüsleri ile ring seferi yapıldığı aktarıldı.

İstanbul'da Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nda iddiaya göre elektrik panosu patladı. Nurtepe istasyonundaki yolcular yaşanan arıza nedeniyle tahliye edildi.

İETT OTOBÜSLERİ İLE RİNG SEFERLERİ YAPILIYOR

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaktadır. Metro seferlerimize ek olarak Mecidiyeköy-Nurtepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Mahmutbey, Nurtepe, Güncel, Son Dakika

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