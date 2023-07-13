Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Elektrik Panosu Patladı

İstanbul'da Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nda iddiaya göre elektrik panosu patladı. Nurtepe istasyonundaki yolcular yaşanan arıza nedeniyle tahliye edildi.

İETT OTOBÜSLERİ İLE RİNG SEFERLERİ YAPILIYOR

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaktadır. Metro seferlerimize ek olarak Mecidiyeköy-Nurtepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.