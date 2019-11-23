Son Dakika Haberleri: Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa'da iki madalya aldı
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Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa'da iki madalya aldı

6 saat önce

Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ilk gününde kılıç kategorisinde birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa'da iki madalya aldı, System.String[]

Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ilk gününde kılıç kategorisinde birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Tuğçe Rana Kaya, Beliz Soyak, Delfinsu Aydoğan, Maya Kerkeser'den oluşan milli takım, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sude Aksel, Berfin Nur Özarslan, Begüm Alkaya, Damla Erdağlı'dan oluşan Türkiye 3 ekibi ise bronz madalya elde etti.

Yıldız erkekler kılıç kategorisinde Bilgehan Şahlan da bireysel kategoride beşincilikte kaldı.

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:08 Kaynak: AA
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