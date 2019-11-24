Son Dakika › Spor › Yıldız Milli Eskrim Takımı'ndan Avrupa'da iki bronz madalya - Son Dakika Spor
Yıldız Milli Eskrim Takımı'ndan Avrupa'da iki bronz madalya
6 saat önce
Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ikinci gününde kılıç kategorisinde iki bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:28 Kaynak: AA
Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ikinci gününde kılıç kategorisinde iki bronz madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Sinan Par, Murat Sarp Aşık, Efe Dinç ve Alkım Öztürk'ten oluşan erkek milli takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.
Yıldız kızlar bireyselde mücadele eden Yağmur Erdağlı da bronz madalyaya ulaştı. Turnuvada Tuğçe Rana Kaya 6'ncı, Ezgi Koçer ise 7'nci sırayı aldı.
Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı! Sheffield United ile Manchester United 3-3 berabere kaldı Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti! Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!