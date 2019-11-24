Son Dakika Haberleri: Yıldız Milli Eskrim Takımı'ndan Avrupa'da iki bronz madalya
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Yıldız Milli Eskrim Takımı'ndan Avrupa'da iki bronz madalya

6 saat önce

Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ikinci gününde kılıç kategorisinde iki bronz madalya kazandı.

Yıldız Milli Eskrim Takımı'ndan Avrupa'da iki bronz madalya, System.String[]

Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ikinci gününde kılıç kategorisinde iki bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Sinan Par, Murat Sarp Aşık, Efe Dinç ve Alkım Öztürk'ten oluşan erkek milli takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

Yıldız kızlar bireyselde mücadele eden Yağmur Erdağlı da bronz madalyaya ulaştı. Turnuvada Tuğçe Rana Kaya 6'ncı, Ezgi Koçer ise 7'nci sırayı aldı.

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:28 Kaynak: AA
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