Yıldız milli güreşçiler, Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Yıldız milli güreşçiler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19-25 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Yıldız milli güreşçiler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19-25 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi serbest stilde temsil edecek milliler bugün Macaristan'a hareket edecek. Kadın Milli Takımı 19 Temmuz'da, Grekoromen Milli Takımı ise 21 Temmuz'da Macaristan'a gidecek. Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alacak milli güreşçiler şunlar: Serbest Stil: 45 kilo: Alper Turan 48 kilo: Bekir Keser 51 kilo: Resul Doğan 55 kilo: Abdullah Toprak 60 kilo: Barış Ünsal 65 kilo: Serhat Büber 71 kilo: Cengizhan Ramazan Doğan 80 kilo: Murat Doğan 92 kilo: Rıfat Eren Gıdak 110 kilo: Hakan Büyükçıngıl Kadınlar: 40 kilo: Cansu Özer 43 kilo: Edanur Ersoy 46 kilo: Şevval Çayır 49 kilo: Sevim Akbaş 53 kilo: Tuba Demir 57 kilo: Selvi İlyasoğlu 61 kilo: Büşra Efe 65 kilo: Duygu Gen 69 kilo: Dilan Tan 73 kilo: Bükrenaz Sert Grekoromen: 45 kilo: Sercan Kesgin 48 kilo: Servet Angi 51 kilo: Ahmet Ekrem Taşkınoğlu 55 kilo: Berati İnanç 60 kilo: Enes Ülkü 65 kilo: Nihat Kara 71 kilo: Alperen Berber 80 kilo: Mert Çelik 92 kilo: Toygun Aktop 110 kilo: Cemal Yusuf Bakır

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