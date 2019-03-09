Yıldız Milli Halterciden Dünya Üçüncülüğü
34 dakika önce
Milli halterci Mustafa Erdoğan, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli halterci Mustafa Erdoğan
, Yıldızlar Dünya Şampiyonası
'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye
Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ABD
'nin Las Vegas
şehrinde düzenlenen şampiyonada 49 kiloda yarışan Mustafa Erdoğan, koparmada 92 kilo ile gümüş madalya kazanırken, silkmede 95 kilo ile 5. sırada yer aldı. Milli sporcu, toplam derecesiyle bronz madalyaya uzanırken, dünya üçüncüsü oldu.
Milliler, 15 Mart'ta sona erecek şampiyonada 7 erkek, 9 kadın olmak üzere toplamda 16 sporcuyla yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:28 Kaynak: AA
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