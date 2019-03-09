Son Dakika Haberleri: Yıldız Milli Halterciden Dünya Üçüncülüğü

Yıldız Milli Halterciden Dünya Üçüncülüğü

34 dakika önce

Milli halterci Mustafa Erdoğan, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Yıldız Milli Halterciden Dünya Üçüncülüğü, System.String[]
Milli halterci Mustafa Erdoğan, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen şampiyonada 49 kiloda yarışan Mustafa Erdoğan, koparmada 92 kilo ile gümüş madalya kazanırken, silkmede 95 kilo ile 5. sırada yer aldı. Milli sporcu, toplam derecesiyle bronz madalyaya uzanırken, dünya üçüncüsü oldu.

Milliler, 15 Mart'ta sona erecek şampiyonada 7 erkek, 9 kadın olmak üzere toplamda 16 sporcuyla yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:28 Kaynak: AA

Spor
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