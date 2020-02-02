Yıldız milliler Konya'da şampiyon oldu - Son Dakika
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Yıldız milliler Konya'da şampiyon oldu

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) gerçekleştirdiği 23. Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Konya'da gerçekleştirildi.

Yıldız milliler Konya'da şampiyon oldu, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) gerçekleştirdiği 23. Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Konya'da gerçekleştirildi. Turnuvada 16 Yaş Altı Milli Takımı, rakiplerine geçit vermeyerek turnuvayı namağlup şampiyon tamamladı.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada Türkiye U15 ve U16 takımlarının yanı sıra Letonya, Litvanya, Rusya, Sırbistan ve Slovenya ekiplerinin 16 Yaş Altı Milli Takımları yer aldı. Kategorisinde Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen Uluslararası Yıldız Erkekler Turnuvası'nda milliler, rakiplerine geçit vermeyerek turnuvayı namağlup şampiyon tamamladı. Turnuvada Rusya ikinci olurken, Litvanya ise üçüncü sırada yer aldı. Şampiyonluğa ulaşan 16 Yaş Altı Milli Takımı'na şampiyonluk kupasını ve madalyalarını Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu verdi.

İkinci olan Rusya da madalyalarını Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım'ın elinden alırken; üçüncülük elde den Litvanya'ya da ödüllerini Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve Konya Basketbol İl Temsilcisi Hakan Kuşçu takdim etti.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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