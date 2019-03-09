Yıldız, Mitinge Katılan Vatandaşlara Teşekkür Etti

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginde meydanı dolduran Şanlıurfalılara teşekkür etti.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginde meydanı dolduran Şanlıurfalılara teşekkür etti.



AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginde meydanı dolduran Şanlıurfalılara teşekkür etti.



Şanlıurfalı vatandaşların miting alanını doldurdukları için mutluluk duyduğunu belirten Yıldız, "Şanlı şehrimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yine her zamanki gibi bağrına bastı. Yiğit Şanlıurfalı hemşehrilerimize ve AK Parti teşkilatlarımıza bu coşkulu katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Büyük mitingle yine görüldü ki, vatandaşlarımız sorunları kimin çözeceğini çok iyi biliyor" dedi.



"AK Parti'nin temelinde belediyecilik var"



Yıldız, "Belediyecilik AK kadrolara Cumhurbaşkanı'mızın mirasıdır. Büyükşehir, İlçe ayırımı yapmadan, vatandaşın taleplerini anında yerine getirecek sistemi hayata geçireceğiz. AK Partinin temelinde belediyecilik var. Büyükşehir, küçük şehir ayırımı olmayacak ve bunu vatandaşa yansıtmayacağız. Gezip dolaşıyoruz, vatandaşla hemhal oluyoruz. Görüyoruz ki, vatandaş kararını çoktan vermiş. AK Partili Belediyeler olarak vatandaşımızı mahcup etmeyecek hizmetlere imza atacağız. AK Partili Belediye Başkanlarımız uyumlu olacak, sorunların takipçisi olacak ve sorunları bir bir çözecekler. Zaten vatandaşımız sorunları kimin çözeceğini çok iyi biliyor. Şanlıurfalı hemşehrilerimize güveniyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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