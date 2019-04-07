Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü
43 dakika önce
BEŞİKTAŞ'ta bulunan tarihi Yıldız Korusu'nun asırlık duvarlarının bir bölümünde göçük yaşandı.
BEŞİKTAŞ'ta bulunan tarihi Yıldız Korusu'nun asırlık duvarlarının bir bölümünde göçük yaşandı. Müvezzi Caddesi'nde park halindeki iki otomobilde ise, duvardan dökülen taşlar nedeniyle hasar oluştu.
Yıldız Korusu'nun Müvezzi Caddesi'nde bulunan duvarının bir bölümünde gece yarısı göçük meydana geldi. Geç saatlerde caddede olay esnasında kimsenin bulunmaması herhangi bir yaralanma olayını da engellerken, caddede park halindeki iki otomobilde ise, duvardan dökülen taşlar nedeniyle hasar oluştu.
Göçüğü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yola yıkılan duvarı güvenlik şeridi ile çevreledi. Hasar gören araçlar bulundukları yerden çekildi. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, duvardan gelen sesler dikkat çekti. Göçüğün birkaç metre ötesinde kaldırıma İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) ekiplerince birkaç gün önce "Dikkat! Çökme Tehlikesi" yazan bir uyarı levhası yerleştirildiği öğrenilirken, aynı noktada geçtiğimiz yılın Aralık
ayında da benzer bir olay yaşandığı iddia edildi.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:17 Kaynak: DHA
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