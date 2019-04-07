Son Dakika Haberleri: Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü(Görüntülerle Geniş Haber)

Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü(Görüntülerle Geniş Haber)

49 dakika önce

Beşiktaş'ta bulunan tarihi Yıldız Korusu'nun asırlık duvarlarının bir bölümünde göçük yaşandı.

Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü(Görüntülerle Geniş Haber), System.String[]


Beşiktaş'ta bulunan tarihi Yıldız Korusu'nun asırlık duvarlarının bir bölümünde göçük yaşandı. Müvezzi Caddesi'nde park halindeki iki otomobilde ise, duvardan dökülen taşlar nedeniyle hasar oluştu.

Yıldız Korusu'nun Müvezzi Caddesi'nde bulunan duvarının bir bölümünde gece yarısı göçük meydana geldi. Geç saatlerde caddede olay esnasında kimsenin bulunmaması herhangi bir yaralanma olayını da engellerken, caddede park halindeki iki otomobilde ise, duvardan dökülen taşlar nedeniyle hasar oluştu. 

Göçüğü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yola yıkılan duvarı güvenlik şeridi ile çevreledi. Hasar gören araçlar bulundukları yerden çekildi. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, duvardan gelen sesler dikkat çekti. Göçüğün birkaç metre ötesinde kaldırıma İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince birkaç gün önce "Dikkat! Çökme Tehlikesi" yazan bir uyarı levhası yerleştirildiği öğrenilirken, aynı noktada geçtiğimiz yılın Aralık ayında da benzer bir olay yaşandığı iddia edildi. 

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Zarar gören araçlar

-çevredeki vatandaşlar

(AKTÜEL)

Tarihi duvardaki göçük

Zarar gören araçlar

Güvenlik önlemleri

Ekipler

Genel ve detay görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:11 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Güncel
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