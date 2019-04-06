Son Dakika Haberleri: Yıldız Parkı'nın Duvarında Çökme Meydana Geldi

Yıldız Parkı'nın Duvarında Çökme Meydana Geldi

1 saat önce

Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın duvarında meydana gelen çökme nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi.

Yıldız Parkı'nın Duvarında Çökme Meydana Geldi, System.String[]
Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın duvarında meydana gelen çökme nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldız Parkı'nın duvarında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle park halindeki 2 araç hasar gördü. Olay yerinde incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:57 Kaynak: İHA

Beşiktaş, 3. Sayfa
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