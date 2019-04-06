Yıldız Parkı'nın Duvarında Çökme Meydana Geldi
1 saat önce
Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın duvarında meydana gelen çökme nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi.
Beşiktaş
'ta Yıldız Parkı'nın duvarında meydana gelen çökme nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yıldız Parkı'nın duvarında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle park halindeki 2 araç hasar gördü. Olay yerinde incelemeler sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:57 Kaynak: İHA
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