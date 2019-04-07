Son Dakika Haberleri: Yıldız Parkı'nın Duvarında Çökme Meydana Geldi

Yıldız Parkı'nın Duvarında Çökme Meydana Geldi

1 saat önce

Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın duvarında meydana gelen çökme nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi.

Yıldız Parkı'nın Duvarında Çökme Meydana Geldi, System.String[]
Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın duvarında meydana gelen çökme nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Parkı'nın duvarında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle park halindeki 2 araç hasar gördü. Olay yerinde incelemeler sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:01 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı Adriano Açıkladı: Yönetimle Görüşüyoruz Beşiktaşlı Basketbolcu Jason Rich, Alacakları Yüzünden Sözleşmesini Feshetti Hatay Sınırında Nöbet Tutan Bir Askerimiz, Şehit Oldu İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 62'si Sayıldı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 01:30:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldız Parkı'nın Duvarında Çökme Meydana Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]