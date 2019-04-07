Yıldız Parkı'nın Duvarında Çökme Meydana Geldi
55 dakika önce
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHABeşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın duvarında çökme meydana gelecek.
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA Beşiktaş
'ta Yıldız Parkı'nın duvarında çökme meydana gelecek. Olay nedeniyle iki araçta hasar meydana geldi. Yıldız Parkı'nın duvarında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle park halindeki iki araç hasar gördü. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:34 Kaynak: DHA
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