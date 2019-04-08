Son Dakika Haberleri: Yıldız Parkı'nın Duvarında Çökme Meydana Geldi

Yıldız Parkı'nın Duvarında Çökme Meydana Geldi

1 saat önce

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHABeşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın duvarında çökme meydana gelecek.

Yıldız Parkı'nın Duvarında Çökme Meydana Geldi, System.String[]
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın duvarında çökme meydana gelecek. Olay nedeniyle iki araçta hasar meydana geldi. Yıldız Parkı'nın duvarında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle park halindeki iki araç hasar gördü. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:33 Kaynak: DHA

DHA, Beşiktaş, Güncel
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