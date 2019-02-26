Son Dakika Haberleri: Yıldız, Patates Üreticileriyle Bir Araya Geldi

Yıldız, Patates Üreticileriyle Bir Araya Geldi

11 dakika önce

Sivas Tarım Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, kentteki patates üreticileriyle bir araya geldi.

Yıldız, Patates Üreticileriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Sivas Tarım Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, kentteki patates üreticileriyle bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Yıldız, Sivas'ın topraklarının hastalık ve zararlıları yönünden temiz olduğunu belirterek, bunun patates üretimini cazip kıldığını ifade etti.

Sivas'ın rakımı nedeniyle üretilen patateslerin kuru madde oranının yüksek olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu da depoda dayanıklılığı artırmaktadır. Özellikle mildiyö gibi iklimle ilgili hastalıkların mücadelesinde daha az kimyasal ilaç kullanılmaktadır. İlimizde üretilen patatesler albenisi yüksek kalite ve ticari yönden de kendini ispatlamış durumda olup, patates ekimi ile ilgili hiçbir problem bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Tohumluk ve yemeklik patates üretimi yapan firmaların Sivas'tan arazi kiralayarak üretim yaptığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"2018 yılında 8 bin 633 dekarda tohumluk, 12 bin 521 dekarda yemeklik olmak üzere 21 bin 154 dekar alanda patates üretimi yapılmıştır. İl Müdürlüğü olarak bizler bu üretimin yanındayız ve her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu üretimin sürdürülebilir ve rantabl olabilmesi için uymamız gereken bazı kurallar vardır. Bunlardan birincisi malumunuz olduğu üzere, 5996 sayılı Kanun ve Bitki Pasaportu Yönetmeliği gereği patates, üretim iznine tabidir. İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat yaparak mutlaka üretim izni almamız gerekmektedir. İkincisi, münavebe şartlarına mutlaka uymamız gerekmektedir. Parsel bilgileri ve üzerindeki ekili olan ürün bilgileri uyumlu olmak zorundadır. Zaten bundan sonraki destekleme politikası da bu şekilde olacaktır."

Üreticilere, yemeklik patates üretiminde hastalık ve zararlıların önüne geçebilmek ve verimi artırmak için mutlaka hastalıklardan ari sertifikalı tohum kullanmaları uyarısında bulunan Yıldız, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hastalık, zararlı ve yabancı ot ilaçları ile gübre tavsiyelerinin İl ve İlçe Müdürlüklerimizden alınması ve uygulamalar esnasında çevre kirliliği konusunda hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir. Patates üretiminde karantinaya tabi hastalıkların yayılması devletimizin ve müdürlüğümüzün iş yükü ve masrafını artırdığı gibi üreticinin karlılığına menfi tesir etmektedir. Siz üreticiler olarak bizler ise Tarım Orman İl Müdürlüğü olarak, Sivas topraklarının temiz kalabilmesi için hepimizin üstüne düşen görevi yapması gerekiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:58 Kaynak: AA

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