Yıldız Pehlivan Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticileri ve Kursiyerleriyle Bir Araya Geldi
45 dakika önce
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleriyle bir araya geldi.
Bayburt
Valisi Ali Hamza Pehlivan
'ın eşi Yıldız Pehlivan Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleriyle bir araya geldi.
Etkinlikte Halk Eğitim Merkezi faaliyetleri hakkında Merkez Müdürü Abdurrahman Algan'dan bilgiler alan Pehlivan, usta öğreticilerle çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız Pehlivan, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının sağlanması konusunda Halk Eğitim Merkezi'nin önemli hizmetler yaptığını kaydetti. Merkez bünyesinde verilen eğitimlerin bu anlamda son derece faydalı olduğuna inandığını belirten Pehlivan, bahse konu faaliyetlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi.
Yıldız Pehlivan, usta öğreticiler ile kursiyerlerin ahşap boyama tekniği hakkında workshop (ücretsiz eğitim programı) çalışmaları gerçekleştirebileceklerini söyledi.
Etkinlik Pehlivan'ın davetlilerle çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.
Öğretmen Evi'nde düzenlenen etkinliğe Yıldız Pehlivan, Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Karabulut, dernek üyeleri, Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticileri ve kursiyerler katıldı. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:44 Kaynak: İHA
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