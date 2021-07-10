YILDIZ PEHLİVAN HANIMEFENDİ, ŞAL ŞEPİK ATÖLYESİ, KADIN ELİ ÜRETİM ve İŞLETME KOOPERATİFİ VE NAZMİYE DEMİREL MESLEK LİSESİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan, Şal Şepik Atölyesi, Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Nazmiye Demirel Meslek Lisesini Ziyaret Etti

Yıldız Pehlivan Hanımefendi, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, GAP İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müşterek çalışması ile Şırnak Üniversitesi Kampüs Yerleşkesinde faaliyet gösteren, Şırnak İlimizin en önemli kültürel ürünlerinden biri olan şal-şepik kumaşı üretim atölyesini ziyaretinde tezgahlarda üretilen kumaşları inceledi, Usta Öğreticilerden bilgiler aldı, atölyede çalışanlara kolaylıklar diledi.

TOBB Şırnak Kadın Girişimciler Kurulunu da ziyaret eden Pehlivan, Kurul Başkanı Ayşe İskenderoğlu ile görüştü, yeni kurulan S. S. Şırnak Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi hakkında bilgiler aldı.

Son olarak Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Pehlivan, pandemi süresince günlük 15 bin adet maske üretimi gerçekleştiren kursiyerlerle görüştü, yaptıkları değerli katkılardan dolayı kutladı ve teşekkür etti.

Ziyaretlerinde Yıldız Pehlivan Hanımefendiye; İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ile TOBB Şırnak Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşe İskenderoğlu eşlik etti.