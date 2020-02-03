Yıldız pehlivanlar il birinciliği için mindere çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yıldız pehlivanlar il birinciliği için mindere çıktı - Son Dakika Spor

Yıldız pehlivanlar il birinciliği için mindere çıktı

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler Greko-Romen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası seçme müsabakaları tamamlandı.

Yıldız pehlivanlar il birinciliği için mindere çıktı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler Greko-Romen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası seçme müsabakaları tamamlandı.


01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Talas spor salonunda yapılan müsabakalara 7 spor kulübünden toplamda 72 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular Yıldız Erkekler Greko-Romen ve Serbest Güreş Türkiye Grup birinciliklerinde Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Türkiye, Talas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erzincan'da kar maskeli hırsız, mağdurların komşusu çıktı
Erzurum'daki CHP İl Kongresi'de arbede çıktı, başkan adayı salondan çıkarıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı heyecanlandırdı: Diziye dönüyor musun?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 18:21:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldız pehlivanlar il birinciliği için mindere çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]