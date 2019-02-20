Son Dakika Haberleri: Yıldız Pehlivanlar Okullar Arası Müsabakalarda Mindere Çıktı

Yıldız Pehlivanlar Okullar Arası Müsabakalarda Mindere Çıktı

51 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldızlar Serbest, Greko-Romen Güreş İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Yıldız Pehlivanlar Okullar Arası Müsabakalarda Mindere Çıktı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldızlar Serbest, Greko-Romen Güreş İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

14 Şubat 2019 tarihinde Serbest Güreş müsabakaları Atatürk Spor Salonunda, 17 Şubat 2019 tarihinde ise Greko-Romen Güreş müsabakaları Talas Spor Salonunda yapıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalara Greko-Romen'de 75, Serbestte 69 olmak üzere toplamda 144 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:18 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, 14 Şubat, Spor
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