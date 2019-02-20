Yıldız Pehlivanlar Okullar Arası Müsabakalarda Mindere Çıktı
51 dakika önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldızlar Serbest, Greko-Romen Güreş İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldızlar Serbest, Greko-Romen Güreş İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
14 Şubat 2019 tarihinde Serbest Güreş müsabakaları Atatürk Spor Salonunda, 17 Şubat 2019 tarihinde ise Greko-Romen Güreş müsabakaları Talas Spor Salonunda yapıldı.
Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalara Greko-Romen'de 75, Serbestte 69 olmak üzere toplamda 144 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:18 Kaynak: İHA
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