Son Dakika Haberleri: Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusyasına Bakmak"

Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusyasına Bakmak"

1 saat önce

Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusyasına Bakmak" başlıklı fotoğraf sergisi ve kitap projesi St. Petersburg'da açılacak.

Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusyasına Bakmak
Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusyasına Bakmak" başlıklı fotoğraf sergisi ve kitap projesi St. Petersburg'da açılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının desteğiyle hazırlanan proje, bir döneme fotoğraflarla ışık tutacak.

"2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" nedeniyle düzenlenen ve iki toplum arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilere özel bir pencere açması hedeflenen projenin açılışı, 3 Nisan'da Rusya Devlet Tarih Arşivi'nde Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu ev sahipliğinde yapılacak.

Sultan II. Abdülhamid'e ait 911 albüm içindeki 36 bin 585 kareden oluşan zengin fotoğraf koleksiyonundan seçilen ve daha önce Fransa, Almanya ve İngiltere'de yer alan serginin küratörlüğünü fotoğraf sanatçısı Kamil Fırat üstlenecek.

Türkçe ve Rusça yayımlanan sergi kitabının tanıtımının da yapılacağı etkinlikler kapsamında, 4 Nisan'da Rusya'nın en eski ve prestijli müzelerinden biri olan Kunstkamera Müzesi'nde konuyla ilgili panel gerçekleştirilecek.

Kamil Fırat, Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu ve Prof. Dr. Vahdettin Engin, St. Petersburg Devlet Üniversitesinden tarihçi Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov ile Kunstkamera Müzesi Müdür yardımcısı Prof. Dr. Efim Rezvan'ın katılacağı panelde, Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden Sultan II. Abdülhamid ve dönemi ile birlikte Osmanlı-Rus ilişkilerini yorumlanacak.

Proje dahilinde ayrıca Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nun hikayesini anlatan, yapımcılığını ve yönetmenliği Ümran Safter'in üstlendiği "Saraydan Bakmak" belgeselinin gösterimi de yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Petersburg, Rusya Federasyonu, Güncel
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