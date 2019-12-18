Yıldız satranç turnuvası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yıldız satranç turnuvası yapıldı - Son Dakika Spor

Yıldız satranç turnuvası yapıldı

6 saat önce

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç il temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Yıldızlar Satranç turnuvası sona erdi.

Yıldız satranç turnuvası yapıldı, System.String[]

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç il temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Yıldızlar Satranç turnuvası sona erdi.


Yıldızlar Satranç müsabakaları Konuralp Gazi Gençlik Merkezi'nde yapıldı.


Yıldızlar kategorisinde satranççılar Düzce birincisi olmak için mücadele etti. 18 yaş genel kategorisinde Canberk Giray, 17 yaş genel kategorisinde Ege Demir, 16 yaş kız kategorisinde Dilara Şabano, 15 yaş genel kategorisinde Talha Güler, 15 yaş kız kategorisinde Çağla Nehir Subaşı, 14 yaş genel kategorisinde Egemen Sağtan, 14 yaş kız kategorisinde Ayşe Taş, 13 yaş genel kategorisinde Bilal Aydın ve 13 yaş kız kategorisinde Nur Gökçen Özgenç birinci oldu.


Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı takdim etti. - DÜZCE

Konuralp, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi
Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada

Son Dakika Haberleri
22:28 Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol - Son Dakika Spor
22:22 Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor
22:18 Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor
22:16 Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor
22:13 Halkbank 1-3 Zenit Kazan - Son Dakika Spor
21:55 F.Bahçe taraftarı tepkili: Gol atınca kıyamet kopacak - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:32:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldız satranç turnuvası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]