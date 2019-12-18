Yıldız satranç turnuvası yapıldı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç il temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Yıldızlar Satranç turnuvası sona erdi.



Yıldızlar Satranç müsabakaları Konuralp Gazi Gençlik Merkezi'nde yapıldı.



Yıldızlar kategorisinde satranççılar Düzce birincisi olmak için mücadele etti. 18 yaş genel kategorisinde Canberk Giray, 17 yaş genel kategorisinde Ege Demir, 16 yaş kız kategorisinde Dilara Şabano, 15 yaş genel kategorisinde Talha Güler, 15 yaş kız kategorisinde Çağla Nehir Subaşı, 14 yaş genel kategorisinde Egemen Sağtan, 14 yaş kız kategorisinde Ayşe Taş, 13 yaş genel kategorisinde Bilal Aydın ve 13 yaş kız kategorisinde Nur Gökçen Özgenç birinci oldu.



Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı takdim etti. - DÜZCE