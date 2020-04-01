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Yıldız Savaşları'nın oyuncusu coronavirüs nedeniyle öldü
7 saat önce
İngiliz oyuncunun durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi.
İngiliz oyuncunun durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi.
Star Wars'ta Major Caluan Ematt karakterine hayat veren Andrew Jack'in eşi Avustralya'da karantinada olduğundan Jack'in son anlarında yanında bulunumadı. Eşi, Twitter'dan, "Bugün bir adamı kaybettik. Andrew Jack'e iki gün önce coronavirüs teşhisi konuldu" notunu yazdı.
Oyuncu en son Batman filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson'a koçluk yapıyordu. Aynı zamanda Sherlock Holmes, Yüzüklerin Efendisi, Captain America ve Siyah Giyinen Adamlar gibi filmlerde de görev yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:37
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